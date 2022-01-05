與陸關係惡化　立總統：以台名義設代表處是錯誤

立陶宛去年批准台灣在當地設立「駐立陶宛台灣代表處」，斷而與中國大陸關係惡化。該國總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二（4日）在廣播節目中提到，允許台灣「以台灣為名」開設代表處「是個錯誤」，又指此事強烈影響立陶宛與大陸的關係。台灣的外交部表示，基於外交慣例，不便就他國及地區政府的決策過程發表評論。

瑙塞達在接受當地電台訪問時稱，「我不認為台灣開設代表處是個錯誤，而是以台灣為名是個錯誤」，又指自己事前沒有被諮詢過。他續指，立陶宛和台灣都可以開設不具外交地位的代表處，但「代表處的名稱顯然是個關鍵」，導致國家與中國大陸的關係產生強烈影響，而目前必須由立方承擔及處理後果。

台外交部發言人歐江安周二表示，中國大陸對立方進行政治壓迫與經濟杯葛，台方均會予以嚴正譴責；另呼籲全球民主體制等理念相近的國家及地區，共同支持立陶宛，做立陶宛堅強的後盾，不要因為遭遇強權壓迫，而向霸權卑躬屈膝。她強調，台方堅信，立陶宛與台灣發展關係的決定，是站在歷史正確一方。

對於瑙塞達的言論，立陶宛外交部周三（5日）向台媒表示「目前沒有評論」。台灣駐立陶宛代表黃鈞耀則指，目前未曾接獲立陶宛外交部的「改名」要求；他強調，將持續尋求與立陶宛發展實質關係，讓立陶宛及其他國家和地區，見證與台灣加強往來的益處。