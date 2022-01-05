美轟炸機飛赴印太　神盾艦巡南海制華

美國加強在印太地區的軍事部署，美國國防部周二（4日）發布照片，顯示超音速轟炸機上月28日從本土基地出發，往返印太地區執行長達30小時的飛行任務，展示對區內盟友的安全承諾，並對軍事侵略行動發揮威懾作用。

美國空軍2架B1B超音速轟炸機從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出發，執行轟炸機特遣隊任務，並經北太平洋飛至日本東部沿岸空域，一度飛至東海及沖繩。軍方稱今次任務提供機會加強戰備狀態，令機組人員接受回應全球潛在危機或挑戰的必要訓練，並支援戰略可預測性及行動不可預測性的國防戰略目標。

美國空軍重申，美方透過在全球調動兵力，展示對盟友及夥伴的承諾；又提到今次是印太司令部與戰略司令部的聯合任務，戰略轟炸機擁有致命及長程打擊的能力，不點名中國指這令世界強國相信，不值得在印太地區發動軍事侵略。

另一邊廂，美國國防部最新發放的照片顯示，美國海軍神盾驅逐艦查菲號周二在南海巡航，艦上官兵測試魚雷發射系統及檢查魚雷。中國智庫南海戰略態勢感知指，衞星拍到西沙群島以南海域出現一艘美軍神盾驅逐艦，並根據開源信息判斷該艦可能是查菲號，需要密切關注它會否闖入中方駐守島礁的12海里。