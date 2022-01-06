台男穿警服拍色情影片　判囚2個月

台灣台南市一名25歲蕭姓男子，早前與另一名男子穿上警服，假冒警察拍攝色情影片後，上傳網絡分享，引起輿論嘩然。案件近日在台南地方法院簡易庭審理，法官認定蕭男觸犯《刑法》冒充公務員服飾及徽章罪及以網際網絡供人觀覽猥褻影像罪，判囚2個月及罰款1萬元新台幣（約2,900港元）。全案仍可上訴。

台媒報道，蕭男自幼對警察工作很有興趣，但因多次報考均未能考上，才會數度穿上警察制服及戴上裝備假扮警察。然而片段曝光後，被冒用臂章編號的張姓警員十分氣憤，立即與同事上門拘捕。

判決指，蕭男前年9月13日穿上警服在街上行走，讓一般民眾誤認他是警察；同年12月至去年9月27日期間，他又多次戴上警服拍攝色情影片，透過「警察職軍榨汁機」帳號上傳至社交平台，引起輿論關注。

警方調查後，去年9月29日晚上11時許拘捕蕭男，並繳獲警察制服、警察專科學校學生制服、反光背心、防彈衣、警察專科學校學生證、槍套等證物。法官認為，蕭男的行為對社會善良風俗產生負面影響，且有損警察的威嚴及正當性，但考慮到他坦承犯行，遂作出上述判決。