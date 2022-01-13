男童學柔道遭重摔致死　母入稟索償1800萬新台幣

台灣台中市7歲黃姓男童去年在柔道課堂上，遭69歲何姓教練及師兄重摔27次，致頭部重創一直昏迷，搶救70天後不治。黃童母親周四（13日）對何姓教練、男童4年級廖姓學長及其家長，還有台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會索償，提出刑事附帶民事損害賠償，索償總金額共1,800萬新台幣（約506萬港元）。

黃家代表律師指出，何姓教練假借柔道訓練之名，殘忍地對黃童施以各種不合的暴力，過程心狠手辣之際，事後更推諉卸責，反過來指控黃童精神狀況有問題，才會自殘撞牆、導致顱內出血。在周四記者會上，黃母泣不成聲，誓言要為兒子討回公道。

事發於去年4月21日，當時就讀小學低年級的黃童在台中市柔道館練習柔道時，被年近7旬的何姓男教練要求與自己及多名學員對練。黃童疑因不堪屢被摔倒在地，苦罵「教練是大笨蛋」，卻令何姓教練心生不滿，隨即連番對黃童狠下過肩摔、丟體、拋摔、壓制等柔道動作。

期間，黃童多次開口表示很痛，但何男仍不顧哀求繼續連番重摔，直至黃童不斷嘔吐才稍有收斂。然而待清理現場穢物後，何男又繼續對黃童過肩摔，使黃童頭部多次撞向地板，導致男童倒地不省人事，經醫生診斷為顱內出血，中樞神經衰竭，須立即入住深切治療部，惟延醫多天後最終不治。