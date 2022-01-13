涉嫌受賄等3項罪名　公安部前副部長孫力軍遭起訴

最高人民檢察院周四（13日）公布，公安部前黨委委員、副部長孫力軍涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝案，已由國家監委、吉林省長春市公安局分別調查、偵查終結；經最高檢指定，長春市人民檢察院近日已向該市中級人民法院提起公訴。

檢察機關指控，孫力軍利用擔任上海市衞生局外事處副處長，上海市政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任，國內安全保衞局局長，公安部黨委委員、副部長等職務便利，以及職權、地位形成的便利條件，為他人牟取利益且非法收受巨額財物。孫力軍另涉操縱證券市場，情節特別嚴重；又違反槍枝管理規定，非法持有槍枝；綜上所述，應當以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍枝罪追究其刑事責任。

另一方面，中紀委國家監委同日預告，官媒將自周六（15日）起一連5日播出電視專題片《零容忍》，共選取16個案例，採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾共140多人，講述全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的故事。

值得注意的是，在官方公布的1分40秒預告片中，孫力軍，貴州省政協前黨組書記兼主席王富玉，浙江省委前常委兼杭州市委前書記周江勇，共3名受查的前省部級幹部均有亮相，並發表懺悔言論。此次也是孫力軍、周江勇受查後，首次在大眾媒體前露面。

在官方預告片中，孫力軍表示，「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者」；周江勇則指，在這麼重要的一個城市主政，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已。另王富玉坦言：「我瘋狂的貪欲登峰造極，但我不知道要錢為了甚麼。」