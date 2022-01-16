重金屬污染不絕　常德洗血需求爆滿

內地重金屬污染問題遺害百姓，官媒上周五（14日）報道，湖南省常德市現有的尿毒症血液透析（洗血）患者至少5,000人以上，遠高於全國平均數字。去年，中央部門指出湖南省重金屬企業眾多，22個飲用水源中，有17個出現鉈濃度異常。

常德惠民醫院是常德市規模最大的洗血機構，惟153部洗血機需求每天爆滿。常德市桃源縣黃石鎮58歲市民王成的腎病在2016年惡化為尿毒症，自此每周需洗血3次。其79歲父親王富同樣受腎功能不全困擾，每周亦需洗血兩次。

當地一間醫院負責人估計，全市腎病患者已超過50萬人，佔該市527萬人口的約一成。中南大學湘雅醫院一位腎病專家呼籲，常德地區的腎病尤其是尿毒症相對高發，應當引起國家相關部門和當地政府的重視，盡快組織流行病學調查情況，針對性地干預。

官媒報道提到，常德市不少洗血患者的家人都陸續患上相似腎病，年齡平均在50歲以上。資料顯示，湖南省是全國老工業基地之一，在上世紀50年代至80年代肩負中國重工業發展任務。去年12月20日，湖南省各市通報中央生態環境保護督察調查情況，反映重金屬污染依然突出。