國企幹部家中毆打妻子　遭停職移交紀委處理

陝西省周三（19日）有網民在微博上傳一男子毆打妻子的影片，更指家暴者在咸陽市政府某部門的工作人員，事件隨即引起各界關注。片中男子其後確認為西咸新區一家國企的中層幹部，該公司周四（20日）凌晨發布聲明稱，譴責男子的家暴行為，並將他停職及交由紀委處理。

陝西空港新絲路商貿有限公司凌晨發表聲明稱，關注到公司綜合部副經理王鵬飛毆打妻子事件，對他的家庭暴力行為表示強烈譴責。經研究決定對王鵬飛予以停職，並移交集團紀委進一步調查處理，另公司已派負責人到家中看望、慰問其妻子。

網傳影片可見，王鵬飛當晚在孩子面前，多次掌摑及毆打妻子，且力度愈趨激烈，其後更將妻子推向梳化，騎在女方身上不斷毆打。期間一名身穿紅衣的婦人現身及上前阻止，王妻欲曾此逃走，卻被丈夫拉回梳化繼續施暴。

警方周四通報指，當局在周三接獲王妻報警稱，其在家中被丈夫家暴。接警後，民警立即開展調查。經查，夫妻二人在周二（18日）因瑣事發生口角，王某飛毆打妻子。目前該案正在依法處理中。陝西婦聯周四亦譴責王鵬飛家暴一事件，並表示將根據受暴當事人需要，提供法律援助、心理幫助等。