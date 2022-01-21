美推動聯合國制裁5名北韓人　傳中俄阻止

北韓近日連番試射導彈，聯合國安全理事會周四（20日）就此舉行兩周內第二次閉門會議，美國推動聯合國對5名北韓相關人員實施制裁。但外媒引述外交消息指，中國和俄羅斯在會議前夕，阻止美方的制裁提案。

美國財政部上周三（12日）宣布制裁5名北韓人，包括旅居俄羅斯、效力於北韓第二科學院的崔明炫（Choe Myong Hyon），以及該院轄下機構的駐中國代表沈光錫（Sim Kwang Sok）、金宋勳（Kim Song Hun）、康哲學（Kang Chol Hak）及邊光哲（Pyon Kwang Chol）。美國進一步在安理會發起行動，尋求把聯合國的制裁擴大至上述5人。

但報道引述外交官員指，中俄阻止有關提案，中方向安理會其他代表稱需要更多時間研究制裁事宜，俄方則指需要更多證據支撐美方的要求。對於中俄的阻擋，美國立即表達不滿。美國、法國、英國、日本等8國周四發表聯合聲明，批評北韓連番試射反映其政權仍不惜一切追求大殺傷力武器，認為安理會成員國必須對此實施制裁。美方警告任何反對制裁的成員國，等同「給北韓開了一張空白支票」。

另外，南韓政府的朝核事務首席代表、外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭德，周四分別與美國國務院對朝特別代表金星容和中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明舉行電話會談，商討朝方暗示重啟核試和洲際導彈試射的問題。韓美雙方一致認為，半島問題只能通過對話與外交努力解決，並決定繼續緊密合作穩定局勢。韓方另強調與朝重啟對話的重要性，並請求中方為此發揮建設性作用。

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