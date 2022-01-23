立陶宛蘭姆酒售600新台幣　台網民諷政治酒

中國大陸近日因台灣問題與立陶宛鬧翻，影響兩國間的貿易。一批逾2萬瓶產自立陶宛的蘭姆酒日前運抵台灣基隆港，每支售價600新台幣（約170港元），周日（23日）首次拆櫃開箱。台灣政客落力推銷，但同款蘭姆酒在中國大陸每支只售31元人民幣（約38港元），有台灣民眾嘲諷「現在喝酒也要喝政治酒嗎？」

台灣煙酒公司表示，這批蘭姆酒原定運往大陸，但因台灣開設駐立陶宛代表處後，立陶宛知名啤酒商遭大陸取消多筆訂單，大陸海關也從電子作業系統移除立陶宛，貨物無法清關。相關的立陶宛蘭姆酒商於是向台灣接洽，台灣煙酒公司受台灣駐立陶宛代表委託買下今次的沃夫狼蘭姆酒。

公司董事長丁彥哲稱這批酒最快下月1日的農曆大年初一開售，首批有6,000支，會設計專門的繁體字包裝，不擔心酒賣不出去，因為台政府多個部門都有預訂。有台灣網民諷刺酒價過高，「用台灣納稅人的錢買別人不要的東西，再高價賣給台灣人，這買賣是不是有點太賺了？」中國大陸外交部發言人汪文斌早前曾批評台灣試圖通過「金錢外交」維繫「台獨活動空間」，注定是竹籃打水一場空。