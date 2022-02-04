內地民企研高超音速飛機　擬2030年試飛

內地民企北京凌空天行計劃建造一種借助火箭推動升入太空的載人飛行器，在太空以3.5馬赫，即時速4,300公里飛行，聲稱未來可一小時內到達地球任何地方，引發中外媒體關注。該公司早前表示，他們研發的是「帶翅膀的火箭」，擬於2030年前後實現高超音速載人飛行器試飛。

據該公司介紹，乘客登上該款連接火箭的飛機，飛機從發射台上垂直升空，其後脫離火箭；火箭之後降回地面，可繼續為下一架太空飛機提供火箭推力。介紹資料顯示，這款太空飛機從上海飛到阿聯酋杜拜只需一小時，比起目前民航客機所需的8小時，將兩地的客運飛行時間縮短了87.5%。公司總裁助理沈海濱表示，他們的太空飛機垂直升空，到達目的地後垂直降落，中間階段在距離地面20至100公里的所謂「臨近空間」作無動力飛行。

該公司計劃在2023年前，完成大尺寸助推運載器地面試驗，驗證高速點對點運輸的各類關鍵技術，到2023年實現點對點高速運輸助推運載器首飛，2024年完成運輸飛行器的首飛，2030年前後完成高速載人飛行器樣機的試飛。他們預計，該款飛機未來型號能以更快速度飛行，達到每小時7,000公里，中國航天客運料於2045年實現一小時內到達全球任何地方。

凌空天行於2018年10月成立，是一間從事商業高超音速飛行產品研發和應用的高科技企業，目前已成功完成9次飛行試驗任務。他們將通過與航空公司合作，讓上述飛機進入高端商務旅行市場。