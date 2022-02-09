網店客服送顧客白事花圈　員工停職公司道歉

內地近日有網民從時裝品牌「initial」網店購買外套後，客服重複寄出兩件外套後要求對方寄回無果，引來不滿。客服隨後在農曆新年期間為該名網民購買並送出一個花圈，令她既感到害怕，又感到憤怒。網店所屬的上海依迪索時裝有限公司周一（7日）致歉稱，涉事員工已被停職，將做開除處理。

該網民周日（6日）發文稱，近日接到一名自稱天貓網店客服的電話，指多給她寄了一件衣服，當時她以為對方是騙子，掛斷了電話，也沒有回對方的短訊。詎料在網購平台的帳號上的手件欄中有一件「他人買給你的清明節花圈」。

客服隨後回應稱，因疏忽弄錯了地址，給網民多寄了一件外套，希望她幫忙寄回來。惟涉事網民隨後回覆短訊指，沒有收到相關速遞包裹。客服原以為對方是不打算歸還衣服，才會做出上述行為，收到訊息後便退回花圈。

涉事公司周一發布道歉信，高度重視員工對消費者不當行為的事件，立即成立專項小組調查，並發現其在處理售後問題上確實存在處理不當，對於此事給顧客在新春期間帶來的極大困擾深表歉意，並積極與顧客協商解決方案。公司已召集相關部門積極制定管理改善方案，加強內部管控，增強員工素質培訓，提升客戶服務能力。