台男虐殺貓咪威脅女友　檢方建請法官從重量刑

台灣新北市蘆洲區一名黎姓男子，早前與樂姓女友發生感情糾紛後，竟多番虐待樂女的愛貓「茶茶」，並拍下片段藉此恐嚇樂女，「茶茶」事後傷重不治。新北地檢署近日依違反動物保護法、恐嚇危害安全、妨害秘密及侵佔等罪嫌，起訴黎男，並建請法官從重量刑。

檢方指出，黎男與樂女去年起在蘆洲區租屋同居，至同年8月17日發生爭執，樂女搬離。黎男及後不斷向樂女發送訊息，以「茶茶」的性命要脅樂女搬回，惟樂女拒絕。及後，黎男不但持棍棒毆打「茶茶」，還將牠關進籠內，用滾燙熱水澆淋，更拍下影片，發送給樂女，威脅她返還租金。

樂女報警後，警員趕到現場，惟黎男拒絕開門。警員及後徵得房東同意後，破門入屋並救出「茶茶」，惜「茶茶」送醫搶救後仍不治。

房東事後要求黎男搬離，黎男卻未經樂女同意，把對方的相機、平板電腦、手袋等帶走。樂女其後要求黎男交還，但黎男拒絕。同月21日，黎男更將樂女私密照傳送給對方，威脅稱︰「要認真拚我怕你玩不起、我也肯定有辦法讓你爸媽、阿姨、阿公通通抬不起頭來。」

檢方認為，黎男因小事未能控制個人情緒，用兇殘手段虐貓，又將虐貓過程拍成影片傳給樂女，足見其惡性非輕，且黎男犯後否認部分犯行，未面對所犯錯誤，犯後無悔意，且黎男為累犯，因此建請法官從重量刑。