假留學真賣淫　越南籍女郎被捕

一名就讀台南某科大的30歲陳姓越南籍女子，去年11月24日下課後即失去聯絡，警方獲報後成立專案小組追查，隔日在台北一處套房尋獲陳女，揭發她北上從事性交易。她近日接受偵訊時坦承，來台念書前便知道要下海賺錢，現已被送往移民署南投收容所，等候遣返。

據悉，陳女去年10月31日入境台灣，待檢疫期滿後11月22日抵達學校入宿。11月24日上學第一天，同學發現陳女上午照常上課，但到了下午卻沒現身，也不在學校宿舍。由於聯絡不上她，校方向移民署專勤隊報案協尋，並循校安通報系統通報相關單位。

台南市警察局善化分局去年11月30日獲報後，鑑於前年發生馬來西亞女大生命案而不敢大意，經調閱沿線閉路電視發現該名女大生11月24日晚10時許，被一輛白牌車載走，隔天就在在台北市林森北路某大樓內套房尋獲陳女，並查獲仲介賣淫的鄭姓女子。

偵訊時陳女口供反覆，起先稱不知道是賣淫，後來又坦言來台前便知道要下海賺錢；而鄭女坦承仲介陳女以留學方式來台賣淫，但只仲介陳女一人，不過警方認為鄭女避重就輕，全案依妨害風化罪嫌送辦。陳女現由移民署安置；鄭女則繳交12萬元新台幣（約3.3萬沈元）罰金獲緩起訴。