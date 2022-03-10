傳運8反潛機墜南海　台首揭解放軍禁航搜索

台灣首次透露解放軍曾以演習為名封鎖南海附近海域搜索運8（圖）。

網傳解放軍一架運8反潛機月初在南海墜毀，台灣的國安局周四（10日）首度透露解放軍事後在鄰近海域發布禁航區搜索。台外交部同日表示，中國大陸若對台採取軍事行動必付出慘痛代價，台國防部長邱國正敦促大家避免作戰。

國安局向立法院國防委員會作「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」專案報告，指大陸針對解放軍軍機3月上旬在南海墜海意外，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救、軍事訓練，緊貼陸方聲索的南海「九段線」主權範圍，目的是趁全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美國及其他南海聲索國的底線。

有關台海周邊情勢，報告指大陸於2月至3月期間考慮天候不佳等因素，對台針對性的侵擾活動較為克制，但陸方今年國防預算較去年增加7.1%為近年新高，反映加速打造對台、制美作戰力量，對台灣及印太區域安全威脅提升。

台外交部則指，俄烏情勢讓國際更關注台灣海峽安全，民主國家不會容忍以武力破壞任何地區領土主權完整，若大陸錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。邱國稱，一旦發生戰爭，大家都很慘，就算勝也是慘勝。