女子孕期抑鬱殺夫　受害家屬望判死刑

山東省菏澤市單縣一名22歲孫姓女子懷孕期間，與20歲劉姓丈夫發生爭執，期間用刀刺傷對方，導致劉男搶救無效死亡。內媒周日（20日）報道，孫女被鑑定患有雙相情感障礙，評定作案時為限定刑事責任能力，可減輕和從輕處罰。死者家屬表示希望判處孫女死刑。

兩人最早於2019年3月經媒人介紹下互相認識，遂在年底訂婚，但沒有舉辦婚禮。直至2020年6月12日中午，劉男對孫開始冷淡，整天玩遊戲，引起孫女不滿，於是發生爭執。劉男期間曾揚言，「你有本事來個狠的，動刀子」。在怒意驅使下，孫女拿起刀子刺向劉男的頸部和腹部。

劉男的家人見狀上前為他止血，並致電120求救。惟最終急救無效，劉男傷重離世。法醫事後解剖劉男的屍體調查死因，發現他身上有9處刀傷，致命傷是胸口遭刺切，令心臟破裂導致心包填塞而死。劉男的父親指出，孫女攻擊部位精準，令1.8米高的兒子無法抵抗。另外，由於孫女曾在案發前一天在社交平台上留下英文訊息「end（即盡頭）」，故此認為其行為是有預謀的。至於劉男的母親則猜測，兩人曾發生兩次爭執，劉男均沒有還手。

孫女的家人則在案發後向警方遞交病歷，指孫女患有雙相情感障礙，會有躁狂或抑鬱行為，患者會因收到疾病因素影響而無法主觀控制行為和意志，從而作出危險的行為。孫女的父親表示，孫在2015年至2018年就被送到濟寧市戴莊醫院接受住院治療，最後一次住院是2018年10月，之後醫生讓孫長期服用治療精神疾病的藥物。

山東省安康醫院去年4月25日對孫進行鑑定，確認孫某患有雙向情感障礙，在本案中具有限定刑事責任能力，但受害者家屬對鑑定有異議。山東精神疾病司法鑑定所同年8月17日對孫再次鑑定，結果與前次一樣。有網民評論稱，「很明顯，這種情況不可能判死刑，孩子會更可憐，一出生就失去雙親」，「孩子已經失去父親了，總不能也失去母親吧！」