東航空難另一黑盒尋獲 初步分析料需10至15日

東航空難發生至今超過72小時，搜救行動仍持續，周三（23日）在現場尋回失事MU5735客機兩個黑盒其中的駕駛艙語音紀錄器。《航空知識》雜誌主編王亞男估計，約10至15天才能獲得黑盒的初步分析報告，但要形成事故調查報告的最終結論，或需更長時間。周五（25日）公布，另一個黑盒、即飛行數據紀錄器當日亦在墜機現場尋獲。

中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，最先尋獲的黑盒是駕駛艙語音紀錄器，已於當晚送往北京解碼分析，不排除儲存記憶體受損。而飛行數據紀錄器記錄時長達25小時左右，詳盡記錄約1,000個參數，包括高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度以及機組的操作如油門等重要參數。

西北工業大學航空學院副教授郭慶表示，黑盒的解讀時間要視乎損毀程度而定，可能數天，也可能數月。中國民航科學技術研究院航空安全研究所所長兼中航協航安委總幹事舒平稱，如果黑盒情況尚好，一般會將它送到政府指定的民航專業機構實驗室進行譯碼分析；如果損傷較嚴重，則要先送到設備原製造廠修復。

據了解，駕駛艙語音紀錄器錄製機艙內的聲音多為傳統的磁帶方式，只要不是完全損壞，便至少可以進行部分解讀。郭慶又指，雖然黑盒是判斷飛機事故的重要線索來源，但即使無法復原，也可通過調查飛機維修紀錄、飛行員心理狀況、其他機組人員等輔助手段來判斷失事原因。