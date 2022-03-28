上海封控影響企業　券商員工漏夜回公司駐守

上海市周一（3月28日）起全市分區分階段封控進行核酸檢測，不少企業周日（3月27日）晚連夜調整安排，有基金、證券公司員工漏夜趕返公司駐守，以確保交易正常。

封控措施令不少企業受影響，英媒引述知情人士指美國電動車製造廠特斯拉（Tesla）的上海工廠停工4天，已通知員工和供應商，車廠暫未回應。在上海松江設廠的全球最大晶片代工廠台積電表示，一切遵照政府防疫措施，目前不影響生產。

宣布封控後，浦東新區的超市、農貿市場均營業至周一凌晨，市民在店內搶購買生活物資，貨架清空。網上流傳疑為市民在超市購物起衝突，因而大打出手。

行動以黃浦江為界，全巿分為兩區。當局首先在浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，到周五（4月1日）清晨5時解封。浦西地區由4月1日凌晨3時起封控篩查，到下周二（4月5日）凌晨3時解封。

封控區內，所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衞、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外。同時，封控區域內，暫停公交、地鐵、渡輪、出租汽車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。