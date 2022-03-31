愛國博主扮吉林人　對外跨大疫況捱轟

上海市和吉林省是內地疫情重災區。不過，上海市愛國博主「賽雷三分鐘」（下稱賽雷）日前接受瑞典廣播電台採訪時，竟冒充吉林人跨大當地疫情狀況。賽雷周三（30日）一度發表致歉信，解釋受訪目的是為了甄別外媒會否盡信涉華負面消息。他其後刪除致歉信，並表示事件已轉交相關部門處理。

據賽雷周二（29日）透露，吉林省長春市一名網民日前在社交平台批評市內防疫政策後，收到境外媒體的採訪邀約。該網民其後向賽雷爆料，賽雷遂冒充網民受訪約24分鐘，期間曾跨大長春市民苦況，包括完全無法買到糧食，並談及對於態清零的觀點，以及個人焦慮等。事後，賽雷再在社交平台自稱成功「釣魚」境外媒體，讓瑞典廣播電台採信其杜撰的謠言。

賽雷周三在致歉信中解釋，由於外媒近年採訪內地生活遇困的民眾後，經常斷章取義、扭曲事實，進而在西方社會抹黑中國，所以他一直十分抵觸外媒試圖聯繫內地民眾。他指控，外媒一直基於負面評論篩選採訪樣本，所謂客觀中立只是冠冕堂皇的外衣；自己冒充受訪的行為只是為了揭露外媒別有用心。

有網民讚同賽雷用心良苦，痛斥西方傳媒害人不淺。亦有人點出賽雷身為上海市民，卻造謠吉林省疫情狀況，是把炒作置於長春人民痛苦之上，更有轉移外界視線之嫌。有長春人直言，當地無法買到糧食的問題的確存在，希望賽雷能向政府多加反映。另有人指出賽雷行為屬於煽動網民情緒、放大群體焦慮，已觸及「清朗行動」整治範圍，期望官方嚴懲。