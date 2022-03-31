市長籲打4針疫苗　衞福部：3針接種率不足

台灣疫情不斷升溫，國民黨籍新北市長侯友宜周四（31日）呼籲政府準備第4針疫苗，提高保護力。衞福部則指出，台灣目前第3針接種率不足五成，強調最重要仍是推高接種率，但若未來有必要打4針，疫苗供應也不會有問題。

侯友宜認為，打第4針疫苗可以預先防範其他變種病毒株入侵，並把患者症狀遏制在輕症和無症狀，避免發展至中重症，以維持醫療資源。對於採取病毒共存抑或清零政策，他直指境外疫情未紓緩，本土就一定會受感染。倘要開放邊境，輸入的確診數就會愈來愈高，要完全清零絕不可能。

衞福部長陳時中指出，目前台灣有83.42％人已打一針，78.32％人已打兩針，但打3針只有49.90%人；加上接種間隔時間仍然不足，打4針目前仍在計劃階段。衞福部次長薛瑞元亦指，計劃須先搜集國際醫學證據，再交到專家會議討論，確定適合接種才會實行。當局提到，上一輪接種疫苗意願相對較低，預約從21萬人降至約14萬人，呼籲大家踴躍接種。

另外，衞福部周四在行政院指出，下月將持續維持現行防疫措施，如唱歌須戴口罩、宴席不得逐桌敬茶敬酒等。同時，特定娛樂場所進場顧客須提供已打3針疫苗證明；所有工作與從業人員皆應接種兩針疫苗且滿14天，以及每7天一次快速檢測，確定無感染方可提供服務。