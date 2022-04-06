清明假近7542萬人次旅遊　經濟收入約188億人民幣

周日至周二（3至5日）為清明節3日假期，文化和旅遊部數據中心周三（6日）發布數據顯示，內地期間旅遊出遊達7,541.9萬人次，較去年同期減少26.2%；旅遊收入達187.8億元（人民幣，下同，約234港元），同比減少30.9%。受疫情影響，本地遊成內地民眾主要選擇，多為踏青賞花、公園露營、戶外運動等。

內地受防疫措施影響，中高風險地區禁止民眾到場聚集掃墓。民政部統計顯示，清明3天連假各地累計接待現場祭掃民眾超過1,754.4萬人次，比去年大減74%；登錄網絡掃墓的民眾超過2,156萬人次，則比去年激增192%。

據攜程、同程、驢媽媽、途牛、去哪兒等旅遊網上平台周三發布的數據顯示，清明小長假出遊半徑明顯變小，近距離本地遊成為主流。在景區方面，四川省都江堰市的青城山、北京市密雲區的古北水鎮成熱門搜索地；民眾多選擇戶外露營，其中北京溫榆河公園的露營地一地難求，搭滿帳篷。

另有旅遊網上平台數據顯示，遊客出行範圍縮小，機票價格迎低谷，多條熱門航線機票價格大幅下降。出行日期從上周五（1日）至周三的預訂機票，經濟艙平均價格為548元（約683港元），比去年同期下降近兩成，今年清明假期機票為近3年最低價格。