留美華學生遇電騙　父失130萬人民幣

美國北卡羅萊納州杜克大學一名華裔留學生去年遇電訊詐騙，其父為免女兒不被遣返回國，把130萬元人民幣（約156萬港元）匯入對方指定帳戶，半個月後懷疑上當而報警。浙江省杭州市上城區檢察院日前以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，對案中向犯罪分子出售銀行卡用於詐騙的疑犯小濤（化名）提出公訴。

內地傳媒周日（24日）報道，程先生去年4月接到女兒小程來電，稱自己涉嫌跨境犯罪，被聯邦調查局（FBI）調查，可能會被遣返；又傳來「美國互聯網投訴中心IDC工作人員」與她聊天的截圖，「工作人員」稱小程被數十人投訴參與跨國詐騙，要聯繫中國大使館遣返她回國受審，並將電話轉接給中國某市「徐警官」。「徐警官」發出落款有「法官」姓名的《控告書》，要求小程先將20萬美元（即130萬元人民幣）「保證金」轉入監管帳戶，並誘導她找家人要錢。

中國公安機關接報後篩查資金流向，結果發現程先生被騙資金轉入外省小濤的帳戶，再被分散至很多帳戶；小濤落網後承認，把自己的銀行卡賣給犯罪分子用於詐騙。辦案檢察官提醒民眾，真正的司法機構絕不會透過聊天軟件辦案、發送案件訊息，更不會要求當事人把錢轉入「監管帳戶」以「配合辦案」。