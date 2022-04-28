台今增11353宗本土新冠　單日首度破萬

台灣周四（28日）公布新增11,353宗本土新冠病例，單日新症首度破萬，另多2人疫歿。隨着本土新冠疫情加劇，台灣周四起實施快測實名制，民眾可前往特約藥房，憑健保卡每人購買一份5個的快測試劑。由於每間藥房每日限售78份，不少藥房開門不久已售完，有人連跑多間藥房最終仍撲空。購買人數眾多亦導致網絡大塞車，健保卡系統無法操作，民眾為此大表不滿。

周四是快測實名制實施首日，市民如身份證尾數為雙數，可前往全台超過4,900間特約藥房，每人憑健保卡購買一份平價快測試劑。花蓮市區有藥房上午8時營業，但早在上午7時門外已出現長長人龍，另有人足足排了兩小時。有藥房早上營業時準備連接到健保系統，卻發現死機。藥房只好先替民眾影印健保卡，其後再到網上登記補回。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒受訪時表示，實名制快測系統早上7時開放，當時測試非常順暢，但隨着藥房開始營業，傳送資料速度愈來愈慢，更出現死機情況。健保署其後表示，早上因眾多人搶購快測試劑導致系統癱瘓，已於上午8時45分修復並重新使用。據健保署最新統計，截至上午11時，其中3,653個銷售點已賣出近20萬份快測試劑。