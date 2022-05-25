華外交部就日本涉華言行　提嚴正交涉

中國外交部周二（24日）公布，24日晚，外交部亞洲司司長劉勁松周二晚緊急約見日本駐華使館首席公使志水史雄，就日方在日美領導人會談、日美聯合聲明及日美印澳四方安全會談峰會涉華消極、錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切。

日本首相岸田文雄在「四方安全會談」強調，他們向世界表態，特別是在印度太平洋地區，絕不容許藉由武力片面改變現狀；又稱峰會也嚴重憂慮片面改變東海及南海現狀的嘗試，日美澳印朝自由且開放的印太地區，持續在廣泛領域進行實際合作，尋求未來5年在印太地區提供超過500億美元（3,900億港元）的基建援助及投資。被問到有關應對中國的具體對策時，岸田表示，四國為實現自由且開放的印度太平洋、推動各領域實際合作而進行討論，「並未以特定國家作為對象」。

另一方面，中國及俄羅斯周二派出共6架轟炸機在日本海、東海、西太平洋海域上空展開聯合空中戰略巡航之後，日本防相岸信夫指，中俄趁日方舉辦四方安全對話峰會時進行聯合巡航，是向日方示威，增加挑釁，已通過外交途徑向中俄表達嚴重關切。美國國防部官員則指，今次聯合巡航表明，中國願意繼續透過軍事合作與俄羅斯緊密結盟，相信行動早已規劃；亦顯示當俄羅斯在西部地區作戰時，中方準備協助俄羅斯保衞東部領土，俄方亦會在東海及南海，中國與鄰國的領土爭端上，與中國同一陣線。