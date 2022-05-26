未納入印太經濟框架首輪名單　台繼續爭取

在美方主導的印太經濟框架中，台灣未出現在首輪名單上。對外界質疑事前未能充分掌握，台灣的外交部周四（26日）指出，政府已向美方充分表達參與意願，美方亦完全理解。外交部強調，台灣雖未被納入首輪名單，但不表示已遭排除在該機制之外。

台外交部在新聞稿中表示，台美雙方過去數月來一直密切聯繫，美方事前已一再向台灣強調印太經濟框架的包容性和彈性，但美方並未承諾邀請台灣成為首輪參與地區。對於未能成為該框架創始成員，台方雖感遺憾，但強調將與相關經貿部會繼續通力合作，與美方共同尋求深化雙邊經貿夥伴關係的具體策略與路徑，同時積極爭取未來加入該框架，以有效參與印太區域經貿新秩序。

美媒近日報道，為阻嚇中國大陸對台動武，並吸取俄烏戰事經驗，美方將加快重塑台灣防衞系統。美國國務院發言人普萊斯周三（25日）回答記者提問時表示，根據台灣關係法，美方有義務向台灣提供必要防衞物品和服務，使台灣能保持足夠的自我防衞能力。美方鼓勵台灣推進不對稱戰略，並定期與台就實施該戰略的最佳系統和能力例行對話。對美方曾稱會用武力防衞台灣，台防長邱國正周四在立法院表示，樂見任何有利台灣防衞作戰的言論和作為，但自助才會人助，台軍必須做好戰訓本務。