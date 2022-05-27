餐飲復市不准堂食　抵境需持48小時核酸證明

上海市新冠疫情持續回落，餐飲行業亦逐步恢復營業。該市周五（27日）舉行疫情記者會表示，當地餐飲服務現階段實行網上、門市外賣，不提供堂食，後續根據疫情防控形勢逐步恢復。針對從外地赴上海市的防疫要求，目前要求前赴當地人士需持有48小時內核酸檢測無感染證明。

上海市商務委二級巡視員賴曉宜在記者會上稱，全市178間連鎖餐飲企業旗下逾9,100個網點中，目前已超過2,700間門店恢復可提供線上線下外賣，佔30%；員工上崗數1.79萬人，佔12%。該市近期發布餐飲行業復工復市的疫情防控指引，明確企業需制定復市門店防疫工作方案、員工閉環管理方案和應急處置預案，對場所環境開展一次全面的預防性消毒。

會上有媒體問，近期有市民反映從外地進入上海市遇到困難。該市衞健委副主任趙丹丹表示，市防控辦要求，各區要指導督促街鎮加強對接，做好政策解釋疏導，不得阻攔、拒絕有關人員返回社區。來自或途徑內地疫情中高風險地區的人士，抵境後12小時內向所在居村委、單位或所住賓館報告。兩類人士又將被賦予「紅碼」和「黃碼」，需分別接受14天集中隔離健康觀察或14天社區健康管理，期間進行相應核酸檢測，隔離期滿且檢測無感染將轉賦「綠碼」。