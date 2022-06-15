布林肯：美塑造環境減少大陸攻台可能

美國公共廣播電視公司（PBS）周二（14日）播出美國國務卿布林肯的訪談，提到兩岸關係、俄烏局勢、中東及伊朗問題。布林肯重申美國對台政策不變，正塑造減少中國大陸攻台可能的環境，利用制裁俄羅斯向北京發出信號，一切視乎陸方決定。

布林肯表示，他不會猜測大陸的行動，美方所做的是營造能影響北京決策的環境，華府堅持長期以來的政策不變，反對任何人單方面改變現狀，但陸方過去10年加強打壓國內，對外愈加有進犯性，包括對台的潛在危險及破壞穩定活動。他明言，大陸需自行思量未來的行動，其中一個要計算的因素是俄羅斯犯烏後面對的後果。主持人問及一旦大陸攻台，美國會否軍事護台，布林肯只強調美國對台政策不變，遵守「一個中國」政策、《台灣關係法》，華府有責任確保台灣具備自我防衞能力及震懾任何進犯。

俄烏戰事方面，布林肯承諾美國會持續與其他國家協調，向烏克蘭提供所需的抗俄軍備，讓烏方在談判時佔上風，至於是否向俄割讓烏東領土，這是烏克蘭要決定的事。美國總統拜登將訪沙特阿拉伯與該國王儲穆罕默德．薩勒曼會面，被質疑把能源視得較人權更重。布林肯稱，人權是拜登政府政策核心之一，但美國仍有其他利益要顧及，需要沙特協助應對也門局勢等。