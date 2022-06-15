台急凍水產驗出新冠　國台辦稱停進口一周

中國大陸日前宣布禁止進口台灣石斑魚，原因是大陸海關驗出當中含禁用藥。大陸國台辦發言人馬曉光周三（15日）在記者會上表示，另在台灣冰鮮及急凍水產白帶魚包裝樣本中檢出新冠病毒，上周五（10日）暫停進口一周；強調有關做法是正常的安全防範舉措，科學合理，完全正當。

馬曉光稱，去年以來，大陸海關多次從台灣輸入的石斑魚中驗出土霉素超標，該物質會損害人健康。此外，大陸海關又從兩批石斑魚中檢出孔雀石綠和結晶紫，這兩種禁用藥對人體有致突變、致畸和致癌的危險性。他表示，這說明台灣石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題，為防範新冠疫情輸入風險，同時保護消費者健康安全，大陸海關總署依法決定自周一（13日）起暫停輸入台灣石斑魚。

大陸防長魏鳳和日前在新加坡舉行的香格里拉對話強調，如有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍不惜一戰；台陸委會指這說法形同宣戰。馬曉光強調，台灣問題是中國內戰遺留的問題，採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務。對於台民進黨早前稱台海是國際海域，馬曉光批評該黨配合外部勢力炒作，完全是基於「台獨」分裂圖謀。對於台立法院長游錫堃近日聲稱台製雲峰導彈可打到北京，馬曉光斥他為「台獨」頑固分子，如膽敢以卵擊石，必將加速滅亡。