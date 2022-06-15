持續降雨形成今年第1號洪水　吉安市牛群困孤島

江西省近期受持續強降雨影響，江西贛江今年第1號洪水於周二（14日）上午4時30分形成。在該省吉安市泰和縣贛江段，洪水來襲令水位上漲，導致沿江低窪地區被淹沒，成為「孤島」。其中有牛群被困，建築工地水浸。

內媒周三（15日）從江西省防汛抗旱總指揮部了解到，該省前一日已對贛州市啟動省級救災三級應急響應，應急廳派出工作組趕赴龍南縣、全南縣開展災情核查。截至周二下午4時，全省河道超警戒站達11個，前三位均位於贛州市。據統計，自周日（12日）至周二下午5時，此次災害過程已造成贛州、撫州、上饒、吉安4市31個縣（市、區）共54.8萬人受災，緊急轉移11.3萬人，農作物受災面積1.6萬公頃，絕收3,300公頃，倒塌房屋51間，直接經濟損失5億元人民幣（約5.9億港元）。其中，贛州市緊急轉移安置和需緊急生活救助逾10萬人。

據悉，目前贛南地區降雨已明顯東移減弱。預計未來一周，贛江中游吉安站將發生超警洪水，並維持較高水位；鄱陽湖及長江九江段水位波動上漲。另江西省防汛抗旱指揮部發布通知，鑑於當前強降雨過程已基本結束，省防指部研究決定，於周三上午10時結束省級防汛四級應急響應。