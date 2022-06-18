陸中將：陸美需加強溝通　穩定軍事關係

台海問題近日成為陸美關係核心，新加坡香格里拉對話中國大陸代表團成員何雷中將受訪時指，陸美關係處於低谷期，美軍在南海、台灣、西太平洋等頻繁挑釁大陸，增加軍事摩擦風險。他批評美國講一套做一套，兩軍需加強溝通協調，避免誤判及管控分歧，實現軍事關係穩定。

內媒周六（18日）刊出何雷的訪談，他形容大陸國務委員兼防長魏鳳和與美國防長奧斯汀在香格里拉對話期間首次見面是好事，但考慮到美國對陸政策，不能指望兩國防長見面一兩次就能大幅度改善兩軍關係。拜登政府上台後陸美關係進一步向不良方向發展，處於關鍵十字路口，若美國行錯了，將兩敗俱傷且災難性。

何雷指出，美軍頻繁對大陸進行抵近偵察、在南海展開所謂的航行自由行動，台灣問題上也頻頻進行挑釁，在西太平洋經常舉行針對性很強的聯合軍演等，增加軍事摩擦風險，不利於陸美軍事關係的穩定。對美國尋求建立所謂安全護欄的說法，陸方還是聽其言觀其行，因為美方經常言行不一。他稱，台海問題成為影響陸美軍事關係走向的焦點問題，美國把台灣問題視為打壓大陸的王牌，要改善陸美軍事關係就需真正落實兩國元首達成的共識，兩軍溝通協調，美國不要干涉大陸內政。