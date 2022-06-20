中段反導攔截防禦　保證華核力量生存

中國周日（19日）測試的陸基中段反導攔截技術，用於攔截中遠程甚至洲際彈道導彈，全球只有中國、美國、日本掌握。這屬於技術儲備戰略性投資，中國表明不率先使用核武，有需要發展適度的防禦能力，保證核力量的生存能力。

彈道導彈飛行階段大致分為上升段、中段、重返大氣層階段或末段，中段是指導彈飛出大氣層外，在大氣層外向目標區域飛行。從攔截角度而言，雖然愈早攔截效果就愈好，但難度也是最大，原因是需要在導彈點火後第一時間發現，並深入敵人縱深攻擊，意味守方的應對時間太短、需要突破太多的阻攔。末段攔截時，由於導彈返回大氣層開始進入俯衝階段，其彈頭軌迹傾角大、速度更快，反導系統捕捉它相當困難；即使攔截成功，彈頭通常掉落到本國領土上。

中段反導攔截是目前最可行的方案，導彈發動機在中段飛行階段關閉，導彈在大氣層外以慣性飛行，其彈道相對平穩和固定。當反導系統計算彈道後，可以準確引導攔截導彈實施一次或多次攔截，並大大降低導彈帶來的殺傷性。若攔截及時，掉落的殘骸不會落入本國領土，減少對己方地面目標的毀傷。惟這需要天基、地基、海基等多個偵察預警平台探測與跟蹤，以及有大推力的攔截導彈高速飛向目標，以動能撞擊的方式迎頭攔截，情況如同「用子彈打子彈」。