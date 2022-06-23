自治區前副主席劉宏武涉受賄　遭開除黨籍公職

劉宏武被開除黨籍及公職。

廣西壯族自治區政府前黨組成員、副主席劉宏武，今年1月被通報因涉嫌嚴重違紀違法受查。中紀委國家監委周四（23日）公布，劉因違反黨紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍及公職。通報指劉膽大妄為、目無法紀，既想當官又想發財，熱衷於搭建官商交往圈。

劉宏武被指在落實關於精準脫貧、鄉村振興等重大決策部署打折扣、搞變通，敷衍應付，甚至借機鑽空子、搞腐敗；私欲膨脹，貪圖享樂，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織談話、函詢時不如實說明問題；道德敗壞，搞錢色交易；處心積慮大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目推進、資金審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，除決定給予劉宏武雙開處分，同時免去其第十二屆廣西壯族自治區黨委委員職務，終止其自治區第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題依法審查起訴，所涉財物一併移送。

內媒同日報道，中央紀委國家監委經中共中央批准，對中國儲備糧管理集團有限公司前黨組成員、副總經理徐寶義嚴重違紀違法問題進行立案審查調查，發現他長期大搞政治投機鑽營，違規收受禮品禮金，亦給予他雙開處分。