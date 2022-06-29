連摔7歲童致死一周年　柔道教練判囚9年

台灣台中市7歲黃姓男童去年4月21日在柔道課堂上，遭69歲教練何聰樂及師兄重摔27次，致頭部重創，延至同年6月29日不治。何男事後遭檢方起訴，在黃童逝世一周年，台中地方法院周三（29日）上午審結宣判，依傷害致死罪判何男9年徒刑，可上訴。惟家屬認為判刑太輕，直言應該判死。

起訴指出，何男雖無柔道教練證，但從2015年開始，持續在豐原區的柔道館授課。事發時他明知黃童只是小孩，仍未學好柔道基本動作、護身倒法，卻指使其他學員與黃童對練。黃童不願繼續練習，出口罵「教練是大笨蛋」，引發何男不滿，竟站出來以練習之名對黃童做過肩摔、丟體、拋摔等柔道動作，無視黃童表示很痛繼續重摔。黃童頭部多次撞擊地板，最後癱躺在地上，送醫診斷為顱內出血、中樞衰竭，昏迷70多日後不治，何男在檢方偵訊時卻否認犯行。

台中地檢署起訴認為，何男有傷害犯意，導致死亡後果，依刑法的傷害致死罪可判囚7年至無期徒刑。另外，他故意對兒童犯罪，依兒童及少年福利與權益保障法，法院應加重量刑至最低10年半。惟今次判決比最低量刑少，可說是輕判。黃童父親得知判決結果後非常氣憤，稱「一命抵一命，應該判處死刑」，他強調不是求錢，但認為何男態度惡劣，如非判死「不能消我心頭之恨」。