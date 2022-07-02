內地昨增183宗本土新冠　上海最大方艙拆除

國家衞健委周六（2日）公布，內地前一日新增183宗本土新冠病例，包括38宗確診和145宗無症狀感染。近日爆發新一輪本土疫情的安徽省，周五（1日）再多新增135宗本土病例，分別為34宗確診和101宗無症狀感染病例。上海和北京前一日無新增本土病例。曾是上海最大方艙的國家會展中心方艙醫院，周五完成拆除，將回歸到會展以及商業的用途。

作為上海規模最大、唯一交由軍方醫療管理的方艙醫院，國家會展中心方艙醫院改造建築面積70多萬平方米，共14個艙館提供近4.7萬張床位。該方艙自4月9日啟用至5月31日關艙，歷時53天，累計收治患者逾17.4萬人。6月1日，該方艙拆除修復工作正式啟動並分三階段進行。經過一個月的努力，周五拆除工作完成並舉行竣工交付儀式，國家會展中心恢復原貌和會展綜合體的功能。

上海周五逐步開放全市範圍的博物館和美術館，以及室內外所有類型A級旅遊景區。數據顯示，當日上海地區線上旅遊訪問量較上周同期增長逾150%，訂單量增長逾320%。其中，展覽館線上訂單量增長近10倍。