王毅訪印尼　強調一中原則是台海定海神針

中國大陸國務委員兼外長王毅周一（11日）到訪印尼，他強調台海穩定的定海神針就是「一個中國」原則。

王毅說，歷史和實踐反覆證明當一中原則得到充分認可和認真遵循時，台海就會保持風平浪靜，兩岸就能實現和平發展。當一中原則受肆意挑戰，甚至遭破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。他指出，台海緊張根源在於台灣民進黨當局放棄體現一中原則的「九二共識」，破壞兩岸關係和平發展的重要根基，還在「挾洋謀獨」的邪路上越走越遠。美國則在不斷歪曲和掏空一中政策，企圖玩弄台灣牌，干擾阻礙大陸的發展進程。

王毅重申兩岸同屬一中，台灣是大陸領土，兩岸雖長期政治對立，但大陸的國家主權和領土完整從未分割，這就是台海問題的真正現狀。他強調，台灣問題是大陸核心利益中的核心，任何勢力都不要幻想把台灣分裂出去，希望並相信各國都能充分認清台獨分裂的嚴重危害性，與陸方共同維護好一中原則。美國不能搞雙重標準，不能出爾反爾，大陸在台灣問題的主權和領土完整同樣應獲尊重和維護，這也是對美國的國際信譽檢驗。