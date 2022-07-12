國務院指示落實安全生產責任及措施　問責治理不力

國務院安全生產委員會周一（11日）召開全國安全生產電視電話會議，指出安全生產不可放鬆，今年以來一些地區和行業領域事故多發，教訓十分深刻。各地區、各有關部門和單位要認真貫徹黨中央、國務院決策部署，統籌發展和安全，層層壓緊壓實安全生產責任和措施，有效防範化解重大安全風險。

會議指示各地要進一步強化安全監管執法，持續鞏固安全生產基礎，提升安全發展水平。扎實開展經營性自建房安全隱患和城鎮燃氣等安全風險整治，進一步強化交通運輸、礦山、建築施工、危化品、水上船舶、消防等重點行業領域專項治理，對敷衍塞責、治理不力的要嚴肅問責，堅決防範遏制重特大事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。

會議認為，各方共同努力下全國安全生產工作取得積極成效，但仍處於爬坡過坎期，在各種主客觀因素影響下，形勢的嚴峻性複雜性遠超以往。會議強調防範化解重大安全風險作為重大政治責任，嚴格落實安全生產15條硬措施，重視遏制重特大事故，全面排查治理各類重大風險隱患，開展安全生產大檢查，依法依規嚴肅事故追責問責。各部門需協調聯動堵塞盲區漏洞，加強風險監測預警和現場監控，嚴字當頭「打非治違」。