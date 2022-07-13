哈爾濱前副市長認受賄　判囚17年

黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院周二（12日）一審宣判，哈爾濱市政府前黨組成員、副市長王沿民受賄及挪用公款罪成，獲判有期徒刑17年，並沒收他受賄犯罪所得及孳息。他表示服判，不會上訴。

法院查明，王沿民2000年2020年利用擔任哈爾濱市城鄉建設委員會（下稱哈爾濱市建委）主任助理、哈爾濱市建委副主任、哈爾濱市松北區區長、哈爾濱市國土資源局局長、哈爾濱市建委主任、哈爾濱市道裏區委書記、哈爾濱市副市長等職務上的便利，為相關單位或個人在工程承攬、項目協調、職務提拔等事項上提供幫助，非法收受上述單位或個人給予的財物，合共7,353萬（人民幣，下同，約8,603萬港元）。此外，他2015年利用擔任哈爾濱市建委主任職務上的便利，通過下屬企業以虛假購房方式，挪用公款1,899萬（約2,222萬港元）借予他人使用。2016年9月至2018年8月，上述挪用款項本息返還1900萬元（約2,223萬港元）。

法院認為，王沿民身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪，而利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，數額巨大，超過三個月未還，其行為則構成挪用公款罪。鑑於他到案後如實供述自己的罪行，並主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實等，加上贓款贓物大部分追繳，綜合考慮全案犯罪事實、性質、情節和對於社會的危害程度，遂作出上述判決。