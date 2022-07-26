漢光演習第二天　蔡英文登艦視察督導

台軍漢光38號實兵演習周一至周五（25日至29日）舉行，周二（26日）進入第二天，聚焦在蘇澳外海展開的海軍聯合截擊作戰實彈操演，海空軍及海巡署共派出13艘軍艦及14架次軍機到宜蘭東部外海進行實戰化操演。由於這天海空軍操演規模屬歷年罕見，加上台灣的蔡英文總統會登艦親自視察督導，故引起中國大陸深切關注。

周二的演習是蔡英文任內第二次登艦督導，乘搭基隆級驅逐艦出海。海軍同時派出拉法葉級、濟陽級、成功級、基隆級等主力戰艦，另有錦江級巡邏艦，光華六號導彈快艇、劍龍級潛艇、沱江級巡邏艦塔江號、海巡署艦隻等，大小艦艇逾20艘。空軍則派出7個聯隊戰機參加，包括經國號戰機、F5戰機、幻影戰機、F16V（Block20）戰機、P3C反潛機等。

海軍會在蔡英文及媒體眼前發射標準一型對空導彈、阿斯洛克反潛火箭；海巡署另派出安平級巡防艦，首度公開發射中科院研發的鎮海火箭彈。空軍方面，則由幻影戰機發射魔法導彈、F16戰機發射AIM9M及AIM9P響尾蛇導彈。

另外，台灣的外交部與遠景基金會周二以半視像方式舉辦「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」，蔡英文以錄影方式在開幕式致詞。她表示，民主聯盟面對威權主義，必須採取一致的應對措施。她指出，台灣作為印太地區不可或缺的民主夥伴，正持續採取各項措施以提升安全，加速邁向防衞自主的進程，提升不對稱戰力；另在確保安全的全球供應鏈方面，台灣有能力也正在扮演重要的角色。