陸首公開東風17發射畫面　運油20今官宣服役

台海局勢急速升溫，中國大陸官媒上周六（30日）首次公開有航母殺手之稱的東風17高超音速導彈公路上發射的畫面。解放軍空軍周日（31日）則宣布，新一代空中加油機運油20投入新時代練兵備戰。

官媒發布名為「展示！81秒看中國軍人的實力」的影片，除了發射東風17外，還包括特戰狙擊手在百米之外一槍打斷導火線、戰機夜間快速對接加油管、武裝直升機準確擊毀移動目標、火炮精準命中敵人陣地。東風17於2017年首次試射，至2019年大陸閱兵才首次公開亮相。東風17射程約1610至2415公里，射程涵蓋台灣，有指已在大陸東南沿海部署，逐漸取代原先的東風11、東風15導彈。

在周日，空軍新聞發言人申進科大校宣布新一代空中加油機運油20投入新時代練兵備戰，運油20和殲16近日開展海上方向空中加油訓練，提高了實戰化訓練水平。運油20由運20遠程加油機改裝而成，運油20的可供輸油量超過60噸，可為殲擊機、轟炸機、運輸機、預警機等各型戰機進行空中加油，戰機可實現馬拉松式作戰，提高遠程活動能力和打擊效果，提升解放軍戰機在台海、南海等熱點地區的懾戰能力。運油20曾兩度飛近台灣，首次是去年11月28日飛近台灣西南防空識別區，第二次是上月21日。