佩洛西圖訪台觸紅線　陸恐動用反分裂國家法

雖然美國眾議院議長佩洛西公布的亞洲之行不包括台灣，但外界推測她可能突擊訪台。有中國大陸學者指出，若佩洛西在訪問途中以軍機臨時機械故障等欺騙手段突降台灣，其後果同樣嚴重。另有學者認為，不論她是否訪台，此事已觸碰中國國家主權和領土完整的核心利益紅線。

中國社科院美國研究所研究員呂祥表示，如果佩洛西不再耍花招，那將避免陸美之間的一次重大衝突。但他指，若佩洛西欺騙的手段降落台灣，後果將非常嚴重，因為其包機由美軍提供，需要美國國防部配合，意味她和拜登有默契才能完成這種突降，陸方對此仍要有所防範。官媒前總編輯胡錫進則指，即使佩洛西只是中間停留或用私人身份訪台，圖降低挑釁意義，大陸也不會接受。

中國國際問題研究院亞太研究所所長藍建學認為，不管佩洛西是否訪台，此事已觸碰大陸一方的紅線，陸方對可能出現的任何事態已做好萬全準備；又指「台灣牌」已被美方打到極致，未來打牌的空間將愈來愈小。中國社科院美國研究所副所長袁征則指，佩洛西意圖訪台顯示美國正朝發展實質性的對台外交關係方向前進，不斷虛化掏空一個中國原則。另有解放軍戰略學者指，如果美台踩紅線，大陸將啟動《反分裂國家法》，以雷霆萬鈞之勢對台出手。