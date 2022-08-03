解放軍東部戰區殲20　赴台灣周邊演訓

美國國會眾議院議長佩洛西周二（2日）晚上抵達台灣後，中國大陸解放軍東部戰區當晚起在台灣周邊展開一系列聯合軍事行動，是針對美方在台灣問題上消極舉動重大升級而採取的嚴正震懾，並嚴重警告「台獨」勢力謀「獨」行徑。

解放軍東部戰區在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射。東部戰區副參謀長顧中說，戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備。他強調，戰區部隊有充分的信心和能力，反擊一切挑釁，堅決捍衞國家主權和領土完整。

根據央視周三（3日）凌晨發放的片段，可見殲20隱形戰機晚上出擊，多輛導彈發射車編隊行駛，未知它們是防空導彈、反艦導彈、巡航導彈抑或彈道導彈。

另一方面，佩洛西的專機周二晚上準備降落台灣時，中國大陸官媒指解放軍蘇35戰機穿越台灣海峽。台灣的國防部指並非事實，翌日凌晨通報前一天有21架中國大陸軍機飛入西南空域，當中不包括蘇35戰機，只有8架殲11戰機、10架殲16戰機、1架空警500空中預警機，以及運9電子干擾機及運8電子偵察機各1架。