美議員訪台　東部戰區今於台島周邊實戰化演練

美國眾議院議長佩洛西訪台12日後，美國國會再有代表團於周日（14日）至周一（15日）訪台。中國大陸解放軍東部戰區新聞發言人施毅周一宣布，東部戰區當日於台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權及台海地區和平穩定。

大陸國防部發言人吳謙批評美國參議員馬基等竄訪台灣，是公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美國是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。

吳謙重申，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉，北京正告美方和民進黨當局「以台制華」注定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡。逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。解放軍持續練兵備戰，堅決捍衞國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。