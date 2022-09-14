內地農村飲水已解決　十年花1500億人民幣打造灌區

國家水利部周二（13日）表示，過去10年來，內地2.8億農村居民飲水安全問題實現歷史性解決，農村自來水普及率達84%，較2012年提升了19%。下一步將加強農村飲水安全狀況的全面排查和動態監測，保持飲水問題動態清零。

國家水利部部長李國英周二在記者會稱，過去10年中央共投入1,500億元人民幣（約1,720億港元）用於灌區建設和改造，目前內地有效灌溉面積佔耕地面積54%，生產內地75%糧食和90%經濟農作物。內地現在已建成萬畝以上的大中型灌區7,330處，大中型灌區農田畝均產量是各地平均水平的1.5到2倍。

會上又介紹，今年以來內地新開工水利項目1.9萬個，創歷史紀錄。特別是淮河入海水道二期、南水北調中線引江補漢、環北部灣廣東水資源配置等一批具有戰略意義的重大項目順利開工建設。而這幾年華北地下水超採治理取得了明顯成效，截至去年底，該地區地下水超採治理區淺層地下水較2018年同期回升1.89米，深層承壓水回升了4.65米。這些年回補地下水累計達到80億立方米。據了解，由於曆史原因，華北地區河湖生態環境曾遭到嚴重損害，地下水嚴重超採，並造成了大面積地面沉降。