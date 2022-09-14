美參院外委會將審議《台灣政策法》　料獲兩黨支持

美國參議院外交委員會排定當地周三（14日）下午審議兩度推遲的《2022年台灣政策法》，外委會主席、民主黨籍的梅嫩德斯表示法案將更清楚傳達美國協助台灣的意願，能為台灣打開外交空間，預期能在委員會獲得兩黨強健支持。

梅嫩德斯是法案提案人，他透露與美國行政部門多次討論法案，雙方對內容達成不錯共識，在解決行政部門擔憂的同時，法案仍相當強而有力，能表達參議院欲強化與台灣關係、協助台灣取得捍衞領土完整能力的意願。他強調，法案不會改變美國目前對台政策，而是更清晰傳達美國協助台灣的意願。

法案將推動台灣駐美代表處更名為「台灣代表處」，要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經參議院同意，職稱也應改成「代表」。華府亦應優先並加速處理台灣軍購請求，賦予台灣「主要非北約盟友」地位，讓台灣能獲得軍事、經濟特別待遇。白宮國家安全顧問沙利文日前承認，法案部分內容讓行政部門有些擔憂，會與國會領袖商討。梅嫩德斯指法案內容有修改，但主要元素不變。