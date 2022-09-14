美審議《台灣政策法》　內容重點一覽

美國參議院外交關係委員會周三（14日）審議《2022年台灣政策法》；以下為法案內容重點一覽：

外交層面

●駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」

●美國在台協會處長任命依照美國駐外大使提名程序，需要國會參議院確認同意，職稱同時改為「代表」

●要求美國國務卿取消相關行政指引，改為允許台灣官員展示青天白日滿地紅旗在內象徵台灣主權的符號

軍事層面

●賦予台灣「主要非北約盟友」地位

●未來4年提供45億美元外國軍事融資資金，加快台灣防衞能力現代化

●修改《台灣關係法》，向台灣出售的武器性質由防衞擴大至阻嚇解放軍侵略

●指示美國國防部長建立全面訓練計劃，改善台灣防衞能力及增加互操作性

●指示美國國務卿及國防部長適當地優先及加快處理台灣的外國軍售請求

制裁層面

●若北京升級對台灣的敵意行為，美國總統應該制裁中共領導層在內的中國大陸政府官員，包括凍結在美國的資產、禁止入境美國、撤銷簽證

●若任何外國人士為中國大陸干預台灣民主進程、破壞台灣穩定、參與惡意網絡或軍事活動，美國總統應該實施制裁有關人士

國際層面

●強調聯合國大會第2758號決議未處理台灣代表權及主權問題

●支持台灣加入美國主導的印太經濟框架

●協助台灣加入及參與國際組織

人文層面

●成立「台灣學人計劃」，安排合資格的美國聯邦政府人員到台灣政府或相關組織實習最多兩年，期間學習華語、台灣政治、印太地緣政治