江蘇省委前常委王立科貪腐案　一審判死緩

江蘇省委前常委、政法委前書記王立科受賄、行賄、包庇、縱容黑社會性質組織、偽造身份證件案，吉林省長春市中級人民法院周四（22日）一審宣判，以受賄罪對他判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，死緩期滿後減為無期徒刑，不得減刑或假釋；另以行賄罪判處無期徒刑，以包庇、縱容黑社會性質組織罪判囚15年；以偽造身份證件罪判囚6年，並罰款1萬元（人民幣，下同，約1.11萬港元），追繳其受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫。

王立科在1993年至2020年利用其職務上的便利，及職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、貸款辦理、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或夥同其特定關係人非法收受財物共計折合4.4億餘元（約4.9億港元）。他為謀求本人及他人職務晉升等不正當利益，先後多次向公安部前黨委委員、副部長孫力軍等人行賄共計9,731萬餘元（約1.1億港元）。長春市中級人民法院認為，王立科的行為已構成上述罪行，受賄數額特別巨大，論罪應判死刑。鑑於他主動到案，交代辦案機關尚未掌握的部分犯罪事實，積極退繳絕大部分違法所得，具有從輕處罰情節，對其判處死刑可不立即執行。

此外，山西省運城市中級人民法院周四一審公開開庭，審理河北省人大常委會前黨組成員、副主任宋太平受賄案。運城市人民檢察院起訴指控，他在2005年至2017年利用職務上的便利，為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用、職工錄用等方面提供幫助。他在2003年3月至去年3月，先後多次非法收受他人財物折合共計6,949萬餘元人民幣（約7,707萬港元）。宋太平在庭上進行最後陳述，並當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。