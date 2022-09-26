違紀違法　進出口銀行北京分行行長遭雙開

雲南省紀委監委周一（26日）通報，中國進出口銀行北京分行前黨委書記、行長，上海分行前黨委書記、行長，交通運輸融資部前總經理李蒞，因嚴重違紀違法，遭開除黨籍和政務；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物依法處理。

通報指，李蒞履行全面從嚴治黨第一責任人責任不力，不按規定配備黨支部書記，讓人代寫民主生活會個人對照檢查材料；當面接受組織批評、背後公開發表錯誤言論；以報銷教育培訓費名義濫發福利，違規接受客戶宴請、旅遊安排和收受貴重禮品、購物卡；重大決策事項搞「個人說了算」；配偶利用其職務影響收受客戶巨額錢款、違規承攬業務；插手干預招投標活動，隱瞞大額經費收支逃避監管；利用職務便利和職務影響為企業獲取貸款、為融資租賃領域非法中介提供幫助，單獨或夥同他人非法收受巨額財物和上市公司原始股，涉嫌受賄犯罪。

55歲的李蒞是黑龍江哈爾濱人，具大學本科學歷。她曾任中國進出口銀行總行船舶融資部、交通運輸融資部總經理，中國進出口銀行北京和上海分行黨委書記、行長。她在今年1月被免職和調查。