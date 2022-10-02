內地選拔第4批預備航天員　首次在港澳地區篩選載荷專家

內地官媒周日（2日）引述中國載人航天工程辦公室消息，當局近期已啟動第4批預備航天員的選拔工作，預料選拔12至14人，其中包括2名載荷專家，並首次在香港及澳門地區篩選。港府晚上表示，感謝內地當局在港選拔載荷專家，形容這是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義。當局亦公布詳情，港府將安排載荷專家的初選工作，招募期由本月6日開始，至10月27日；至於進一步選拔，則由內地進行。

當局續指，香港選拔的具體安排，一般背景是科學家，或相關專業領域的科研人員，在執行太空任務當中，主要負責開展太空實驗，或科研的研究，另要操作及使用太空實驗設備，以及配合其他飛行人員的站務工作。申請人資格方面，首先要是「香港永久居民的中國居民」。年齡、體格方面的要求，申請人則須年介30至45歲，男性高度是162至175厘米；女性則時160至175厘米。由於載荷專家要上太空，故體格「要非常好」，要屬於非過敏體質，另要有不影響飛行的過往家族病史。被問到曾確診新冠肺炎是否屬於影響飛行的病史，當局僅表示會就此作調查。

另外，初選主要是透過幾個機構服務的人，一是11間本地大學，二是政府研究中心及香港深圳促進局，三是數碼港及香港科學園園區內的科研機構，四是政府部門及醫院管理局。若有於其他機構服務的人，他們亦可請，當局會個別處理。申請人另需在相關專業領域上有博士學位，且有不少於3年的專業經驗。至於體訓過程中，政府會提供適當津貼以應付生活，受訓地點也估計在內地，當局呼籲符合基本要求及有志人士參加。政府新聞處處長陳偉偉另表示，港台會製作特備節目，介紹科研人員參與航天科技相關的經過等。

財政司副司長黃偉綸又稱，駕駛航天船一般為空軍，但本港沒有相關的人，本港其他航天工程人員亦不多，而本港物理，航天科技有研究的人才較多，認為僅在港選拔「載荷專家」是合理的，不回應是否因國家安全問題的假設問題。此外，報道指，預備航天員人選包括7至8名航天駕駛員、5至6名航天飛行工程師及載荷專家。航天駕駛員在陸海空3軍現役飛行員中選拔；而航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的科研和工程技術人員中選拔；載荷專家則在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。官方消息則指，今次預備航天員選拔，由中國載人航天工程辦公室統一組織實施，預計1年半左右時間完成。