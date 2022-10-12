十九屆七中全會閉幕公報　遞補3人為中央委員

中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議，於周日至周三（9日至12日）在北京舉行，並於周三閉幕發布會議公報。全會決定，中共第二十次全國代表大會於下周日（16日）在北京召開。會上亦決定遞補3名中央候補委員為中央委員，分別是湖北省人大常委會副主任馬國強、雲南省委書記王寧及廣東省省長王偉中。

出席全會的有199名中央委員和159名候補中央委員，中央紀律檢查委員會委員和有關負責人列席會議。全會聽取和討論了領導人受中央政治局委託作的工作報告，討論並通過了黨的十九屆中央委員會向二十大的報告、十九屆中央紀律檢查委員會向二十大的工作報告及《中國共產黨章程（修正案）》，決定將這3份文件提請二十大審查和審議。

全會總結了十九大以來5年的工作，提到依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折；並堅持一個中國原則和「九二共識」，展示維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的決心和能力。

會上亦審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於前司法部長傅政華、最高人民法院前副院長沈德詠、山西省前政協主席李佳、江蘇省委前副書記張敬華嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予傅政華、沈德詠和張敬華開除黨籍處分，給予李佳撤銷黨內職務處分。