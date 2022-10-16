北京不承諾放棄使用武力　解決台灣問題

中共中央總書記習近平周日（16日）代表第十九屆中央委員會向二十大作工作報告，強調解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。他們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

習近平表示，在面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，中央堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了中央維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。報告強調，在國際局勢急劇變化下保持戰略定力，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。中央提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

他又指，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。他所指保留採取一切必要措施的選項，是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

對比5年前，十八屆中央委員會相同章節所作報告則提及堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，加強兩岸經濟文化交流合作，實現兩岸領導人歷史性會晤。同時提到妥善應對台灣局勢變化，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，有力維護台海和平穩定。