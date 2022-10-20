示威港人稱被拉入英國曼市總領館毆打　華總領事斥對方捏職員頸

一批居英港人周日（16日）前往中國駐曼徹斯特總領事館門外抗議，與領事館人員發生肢體衝突。一名聲稱在事件中遭總領事館人員打傷的陳姓男子（Bob Chan），周三（19日）在倫敦召開記招講述事發經過；中國駐曼徹斯特總領事館總領事鄭曦原則稱，陳男是因為不肯放開總領館人員的脖子才被拖入總領館，總領館職員在過程中受傷。

陳男表示，事發時有蒙面男子試圖拿走示威者展示物，他因而被拖入的總領館的大門，他說有人扯他的頭髮，之後有6名蒙面男子對他拳打腳踢，使他頭部和身體都有瘀傷。當時有示威者嘗試拉他出來，但不成功，最後一名穿制服的警員將他拉出來，襲擊才停止。陳男對大曼徹斯特警方表示感謝，稱會配合調查事件。他又聲稱，恐怕自己被噤聲，亦擔心家人的安全。

中國駐曼徹斯特總領事館總領事鄭曦原在一封公開信中，反對陳男的說法，鄭稱陳男被拖入總領館，是因為陳不肯放開一名總領館人員的脖子，總領館的其他人員在混亂中要強行把陳的手鬆開。鄭曦原在信中表示，尊重英國法律保障的示威權，多年來總領館前舉行過多次抗議活動，但都無事順利地進行，但在今次事件中，他對於大曼徹斯特警方感到失望，原因是他們沒有採取更多措施，確保示威者以尊重而非具侵掠性的方式來行使權利。

大曼徹斯特警方則稱，正在努力研究今次事件的大量證據和陳述，又指此項「複雜而敏感」的調查涉及許多方面，強調需要時間，會盡可能適時定期提供最新情況。